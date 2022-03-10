Кремль: Кулеба та Лавров обговорюють зустріч Зеленського з Путіним
Міністри закордонних справ України та Росії Дмитро Кулеба та Сергій Лавров на дипломатичному форумі у турецькій Антальї обговорюють можливість зустрічі українського лідера Володимира Зеленського та голови Кремля Володимира Путіна, повідомляє Ділова столиця.
Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков.
"Київ постійно виходить із пропозиціями про прямі переговори Путіна та Зеленського, зараз це питання обговорюється главою (російського — ред.") МЗС", — сказав він.