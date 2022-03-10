Кремль: Кулеба та Лавров обговорюють зустріч Зеленського з Путіним

Міністри закордонних справ України та Росії Дмитро Кулеба та Сергій Лавров на дипломатичному форумі у турецькій Антальї обговорюють можливість зустрічі українського лідера Володимира Зеленського та голови Кремля Володимира Путіна, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков.