Росавіація: Китай відмовив Росії у постачанні авіазапчастин

Китай відмовив російським авіакомпаніям у постачанні авіазапчастин, розповів начальник управління підтримки льотної придатності повітряних суден Росавіації Валерій Кудінов, повідомляє "Интерфакс".

За його словами, Росія планує шукати можливості постачання авіаційних запчастин до Туреччини, Індії та інших країн.

"Ми дали доручення, щоб сама авіакомпанія визначала, де має можливість отримати ці запчастини. Наскільки я знаю, така інформація пройшла, що звернулися до Китаю, наприклад, - і китайці відмовили", - сказав Кудінов журналістам на конференції MRO Russia & CIS .

"Будемо шукати (можливості) через інші країни. Можливо, через наших партнерів - через турків, можливо, через Індію. Кожна компанія сама домовлятиметься - ми (Росавіація) просто допомагатимемо ці запчастини легалізувати", - зазначив Кудінов .

Євросоюз 26 лютого ввів санкції, які забороняють постачання до Росії цивільних літаків та запчастин, а також їхнє техобслуговування та страхування. Крім того, санкції зобов'язують лізингодавців розірвати до кінця березня контракти з авіакомпаніями, що діють.