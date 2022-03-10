Британія вводить санкції проти низки російських олігархів

Влада Великобританії вводить санкції щодо російських підприємців Романа Абрамовича, Олега Дерипаскі та ще п'ятьох людей, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У заяві, опублікованій на сайті британського уряду, йдеться, що йдеться "про повне заморожування активів та заборону на поїздки".

Під санкції також потрапили головний виконавчий директор компанії ПАТ "НК "Роснефть" Ігор Сєчін, керівник банку ВТБ Андрій Костін, президент ПАТ "Транснефть" Микола Токарєв, голова правління ПАТ "Газпром" Олексій Міллер, підприємець Дмитро Лебедєв.