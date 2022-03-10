Кулеба: Сторони поки що не змогли досягти рішення щодо припинення вогню
У Туреччині завершилися тристоронні перемовини міністрів закордонних справ України, Росії та Туреччини щодо війни РФ проти України. Сторони не змогли досягнути домовленостей щодо припинення вогню, повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба.
"Я прибув з гуманітарною метою, щоб вийти з цієї зустрічі з рішенням організувати коридор з Маріуполя та до міста. На жаль, міністр Лавров був не в тому стані, щоб взяти на себе такі зобов'язання, але він зв'яжеться з відповідальними особами з цього приводу", - сказав він під час пресконференції.
"Ми також порушували питання 24-годинного припинення вогню, щоб вирішити усі нагальні потреби людей, які захоплені війною", - сказав глава МЗС.
Він додав, що прогресу в цьому не досягли, ймовірно, через те, що в Росії з цього приводу рішення приймають інші люди.
"Я почув сьогодні, що припинення вогню прив'язане до виконання вимог, висунутих президентом Путіним, на адресу України. У зв'язку з цим хочу підтвердити ще раз, що Україна не здалася і не здасться. Ми готові до дипломатії, ми шукаємо дипломатичні рішення, але, поки їх немає, ми будемо самовіддано захищати нашу землю, наших людей, від російської агресії", - сказав він.
Він висловив сподівання, що формат, у якому відбулись ці перемовини, матиме продовження, якщо РФ готова до серйозної і предметної розмови.