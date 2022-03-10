Кулеба: Сторони поки що не змогли досягти рішення щодо припинення вогню

У Туреччині завершилися тристоронні перемовини міністрів закордонних справ України, Росії та Туреччини щодо війни РФ проти України. Сторони не змогли досягнути домовленостей щодо припинення вогню, повідомив﻿ глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Я прибув з гуманітарною метою, щоб вийти з цієї зустрічі з рішенням організувати коридор з Маріуполя та до міста. На жаль, міністр Лавров був не в тому стані, щоб взяти на себе такі зобов'язання, але він зв'яжеться з відповідальними особами з цього приводу" , - сказав він під час пресконференції. ﻿

"Ми також порушували питання 24-годинного припинення вогню, щоб вирішити усі нагальні потреби людей, які захоплені війною" , - сказав глава МЗС.

Він додав, що прогресу в цьому не досягли, ймовірно, через те, що в Росії з цього приводу рішення приймають інші люди.

"Я почув сьогодні, що припинення вогню прив'язане до виконання вимог, висунутих президентом Путіним, на адресу України. У зв'язку з цим хочу підтвердити ще раз, що Україна не здалася і не здасться. Ми готові до дипломатії, ми шукаємо дипломатичні рішення, але, поки їх немає, ми будемо самовіддано захищати нашу землю, наших людей, від російської агресії" , - сказав він.﻿

Він висловив сподівання, що формат, у якому відбулись ці перемовини, матиме продовження, якщо РФ готова до серйозної і предметної розмови.