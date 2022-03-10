Bloomberg: Єврооблігації України подорожчали на 20-40% за останні п'ять днів

Єврооблігації України подорожчали на 20-40% за останні п'ять днів, повідомляє UBR.

Лише 9 березня вартість доларових євробондів зросла на 4,5-10%. Курс ВВП-варантів зріс на 7,5% і тепер становить близько 22,8% від номіналу.

Вартість доларових єврооблігацій України 9 березня зросла ще на 4,5-10%. Загалом з 4 березня подорожчання становило 20-43%.

Ціна на найкоротші папери з погашенням у вересні 2022 року на кінець 9 березня становила 45,4% від номіналу. Показник відповідає прибутковості до погашення 270,9% річних. Наприкінці минулого тижня ставка сягала 362,4%, свідчить інформація Bloomberg.

Одночасно єврооблігації з погашенням у 2023 році котирувалися за ставкою 86,4% річних, у 2024-му – 68,5% річних, у 2025-му – 50,6% та у 2026-му – 43,8%.

Ставки з паперів із погашенням у 2027-2028 роках знизилися до 39-40%. Минулої п'ятниці показник досягав 49-51%. За "довшими" паперами з погашенням у 2029-2031 роках ставки склали 32,6-28,1%. Тоді як їхня ціна дорівнювала 30% номіналу проти 21,8% наприкінці минулого тижня.

Облігації в євро з погашенням у 2026 році котирувалися з прибутковістю 46%, у 2030-му – 26,2%.

Курс ВВП-варантів зріс на 7,5%, а з 4 березня – на 54,5% і наразі становить близько 22,8% від номіналу.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд схвалив екстрену фінансову підтримку України у розмірі $1,4 млрд (SDR1005,9 млн) для пом'якшення економічних наслідків війни.