Україна продовжила карантин через COVID-19 до кінця травня

Термін дії карантину та обмежувальних протиепідемічних заходів в Україні для запобігання розповсюдженню Covid-19 продовжено з 31 березня до 31 травня цього року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідну постанову №229 уряд України ухвалив за день до початку російського вторгнення, 23 лютого, та опублікував на своєму сайті у четвер.

Згідно з ним, термін розробки порядку ведення реєстру Covid-сертифікатів у центральній базі даних електронної системи здоров'я продовжено з 28 лютого до 1 квітня.

Крім того, Україна скасувала запроваджену з 3 грудня минулого року заборону на в'їзд у країну з ПАР, Ботсвани, Зімбабве, Намібії, Лесото, Есватіні, Мозамбіку та Малаві.