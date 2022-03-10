Єрмак про нову безпекову угоду: Буде фундаментальний документ для захисту України на століття

Україна домагатиметься реальних, юридично закріплених гарантій у системі безпеки, яку мають вибудувати країни світу, повідомляє Українська правда.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Що стосується позаблоковості. Давайте дивитися на реалії. Ми сьогодні поза всякими блоками. Але нам сьогодні важливо говорити не про це, а про те, що системи європейської безпеки не існує. Після початку війни це очевидно. Системи світової безпеки не існує. Її треба будувати – з нуля.

І безумовно нас в першу чергу цікавить будування цієї системи світової безпеки, в якій Україна буде мати певні реальні, юридично закріплені гарантії.

Ми маємо досвід Будапешту. Такий вже трагічний, кров’ю наших людей проплачений досвід. І тому сьогодні ми не погодимося ні на які балачки. Ми будемо говорити тільки про дійсно багатовекторну, за участі багатьох країн, систему міжнародної безпеки України."

Єрмак зазанчив, що президент Зеленський проводить кожного дня щонайменше по 10 телефонних розмов, з деякими лідерами розмовляє кожного дня по декілька разів.

Сам глава ОПУ розмовляє з помічником президента США з питань нацбезпеки паном Саліваном і з радниками інших президентів по багато разів на день. За словами Єрмака, в цих перемовинах вибудовуються ті стосунки, яких не було ще на початку цієї війни.

"Буде вибрана найкраща із існуючих моделей, яка дасть нам повну гарантію безпеки. Повірте, що сьогодні, незважаючи на важку ситуацію, працюють найкращі спеціалісти і в Офісі президента, і поза Офісом. Ми візьмемо найкращий досвід світовий, ніхто не буде на бігу щось робити.

Це буде фундаментальний документ, який ми пишемо з партнерами. Ми розуміємо, що якщо він з’явиться, він буде не на десятиліття. Він повинен захистити Україну на століття".