Лукашенко доручив забезпечити енергопостачання Чорнобильської АЕС

Лукашенко доручив забезпечити енергопостачання Чорнобильської АЕС

Олександр Лукашенко доручив білоруським фахівцям забезпечити енергопостачання Чорнобильської АЕС. Оскільки ЧАЕС вже кілька днів знеструмлена, повідомляє Белта.

Цей крок був зроблений після того, як у середу Київ попередив про небезпеку витоку радіації на Чорнобильській АЕС у зв'язку з відключенням електроенергії на об'єкті, розташованому недалеко від кордону України з Білоруссю.

"Міністру енергетики доручено організувати цю роботу, щоб негайно подати туди електроенергію. У нас лінія електропередачі з радянських часів є, вона законсервована. Треба її негайно відновити... доведеться, мабуть, до підстанції Чорнобильської електростанції подавати цю електрику, щоб у штатному режимі забезпечити безпеку Чорнобильської станції", - сказав Лукашенко.

Він також наказав військовим і прикордонникам "контролювати дії найманців, виявлених на території України". Вони, як стверджує Лукашенко, "переміщаються вздовж білоруського кордону в бік Чорнобиля".

"Ми не знаємо, чому вони йдуть у бік Чорнобильської станції", - заявив він.
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