Лавров: Росія не нападала на Україну

Росія не планує нападати на інші країни, і на Україну Росія також не нападала, заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров на пресконференції за підсумками переговорів з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

"На інші країни ми (Росія - ред) нападати не плануємо, і на Україну ми не нападали. На Україні ми просто пояснили багаторазово. Настала ситуація, яка створює прямі загрози РФ. Всупереч нашим багаторічним нагадуванням, закликам, пропозиціям нас ніхто не слухав" , - заявив він.