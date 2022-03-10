Лавров підтвердив, що Росія свідомо розбомбила пологовий будинок в Маріуполі

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров підтвердив, що бомбардування лікарні та пологового будинку в Маріуполі було свідомим та цілеспрямованим рішенням армії РФ, повідомляє Українська правда.

Про це він завив на пресконференції у Анталії, після переговорів з очільником українського МЗС Дмитром Кулебою.

Лавров підкреслив, що вважає цей пологовий будинок військовою ціллю.

"Кілька днів тому на засіданні Ради безпеки ООН були надані факти російською делегацією про те, що цей пологовий будинок давно захоплений батальоном Азов та іншими радикалами, звідти вигнали всіх породіль, всіх медсестер, і взагалі весь персонал. Це була база ультрарадикального батальйону Азов", - заявив він.

Лавров визнав, що бачив репортажі з Маріуполя, які свідчать про рівно протилежне, адже камери засвідчили, що породіллі були та отримали поранення, але вважає їх маніпуляцією, бо у повідомленнях ЗМІ "не було уваги до другої сторони".

На обурення світу щодо цинічності бомбардування лікарні в МЗС не планують звертати увагу.