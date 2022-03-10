Зеленський дав ексклюзивне інтерв'ю німецькому виданню Bild

Заступник головного редактора газети Пауль Ронцхаймер зустрівся із главою держави у Києві. Вони поговорили про сім'ю Зеленського, його ставлення до оточення Києва, підтримку (або непідтримку) інших країн та членство в ЄС. Головні тези із інтерв'ю, повідомляє Слово і діло.

Володимир Зеленський наголосив, що сім'я розуміє його та підтримує рішення залишитися у Києві.

«Вони розуміють, що я міг би вже давно втекти чи хоча б бути у безпеці. Але вони розуміють мене та підтримують моє рішення. Тому що це рішення для нашої країни. Вони хочуть, щоби Київ залишався сильним. Наша мета – зміцнення нашої країни, хоч би яким важким воно не було. Я роблю це для своїх дітей та онуків. Я не хочу бути слабаком», – зазначив президент .

Він наголосив, що не боїться оточення Києва і його не хвилює, де ховається ворог.

"Я не боюся. Чого боятися? Я не маю боятися, я зберігаю спокій. Чи знаєте ви, як хтось може подолати свій страх? Що може бути гіршим за страх? Що найгірше може статися? З їхньою країною, з моєю країною? Найгірше, що могло статися, вже сталося. В нас війна, Росія проти України. Так багато хто вже загинув. Країна валиться. Що ще гірше може статися з людьми, які втратили своїх дітей?» - сказав Зеленський .

«Під'їзні шляхи до Києва перекрито. Але ж ми тут. І ви можете оцінити ситуацію в Києві особисто, пане Ронцхаймере. Мене не хвилює, де ховається ворог, або, як близько він підійшов до нас. Я турбуюсь про нашу країну, про водопостачання, про їжу. Про Маріуполь, Донецьк, Запорізьку область, Мелітополь, Волноваха, Харків - там жахлива ситуація», - підкреслив глава держави .

Німеччина, як і раніше, виступає проти ембарго на імпорт нафти і газу з Росії. Водночас Володимир Зеленський наголосив, що не може давати оцінку діям Німеччини, адже кожен уряд насамперед думає про власну країну.

«Багато людей у Німеччині підтримують Україну. Уряд канцлера був обраний народом, і я вважаю, що ми маємо бути більш стриманими. Ми бачимо якісь кроки, якими Німеччина підтримує нас – Північний потік-2, санкції тощо. Ми, що Німеччина робить. Я не хочу оцінювати пана Шольца та його уряд. Я зроблю це потім, коли ми оцінимо результати цього часу і буде зрозуміло, чим закінчиться війна, скільки буде жертв», - сказав президент .

Також український лідер зазначив, що уряди, які не підтримують наше членство в ЄС, вказують на майбутні реформи, вони не бачать нас рівними собі.

«Розумієте, є певні цінності, які дуже складно пояснити, доки не буде війни у вашій країні. Тоді ти вже не думаєш про реформи. Ти не думаєш, що хочете щось купувати або регулювати, про зростання цін на газ чи електроенергію. Ти більше не думаєш про можливість заощадити, щоби виїхати у відпустку. Не думаєш, що податки з кожним роком зростають. Все це відходить на задній план, коли починається війна, і вже зовсім не пріоритетно», - наголосив Зеленський .

Також журналіст поцікавився у президента, що він думає про вимогу визнати незалежність Донбасу та визнати, що Крим іде до Росії.