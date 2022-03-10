Google Play обмежив роботу в РФ: платні застосунки недоступні

Компанія Google заявила про призупинення платежів з РФ у Google Play, у зв'язку з чим російські користувачі не зможуть купувати нові програми або продовжувати передплату на вже придбані, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

"У зв'язку з порушеннями роботи платіжних систем, ми припинимо платіжну систему Google Play для користувачів у Росії найближчими днями" , — зазначили там.

Це означає, що під час призупинення користувачі не зможуть купувати програми та ігри, оплачувати підписки або здійснювати будь-які покупки цифрових товарів у програмах за допомогою Google Play у Росії.

Безоплатні програми залишаться доступними у Play Store. Також користувачі зможуть отримувати доступ до програм та ігор, оплачених раніше.

Нагадаємо, 1 березня стало відомо, що компанія Apple припинила продаж всієї своєї техніки в офіційному онлайн-магазині в Росії у зв'язку з санкціями Заходу проти Кремля.

2 березня у Москві не відкрилися фірмові магазини з продажу продукції американського технологічного гіганта Apple.