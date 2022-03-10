НБУ: Україна отримала 1,4 млрд доларів екстреної допомоги МВФ

Міжнародний валютний фонд сьогодні перерахував Україні 1,4 млрд доларів в еквіваленті. Кошти виділені за програмою екстреної підтримки Rapid Financing Instrument відповідно до рішення Ради директорів МВФ, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише голова НБУ Кирил Шевченко у Facebook.

"Кошти за цією програмою допоможуть профінансувати першочергові витрати державного бюджету та підтримати платіжний баланс України" , - зазначив він.

За його словами, остаточне рішення щодо використання коштів Україною ухвалюватиме Міністерство фінансів як фінансовий агент України у відносинах із Фондом.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого.

