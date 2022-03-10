Кулеба: Україна готова обговорювати гарантії безпеки від Радбезу ООН і сусідів

Україна готова обговорювати отримання гарантій безпеки від постійних членів Радбезу ООН і сусідів, подібних до тих, які передбачає Північноатлантичний договір, повідомляє Європейська правда.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив після переговорів з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

За його словами, Конституція України передбачає приєднання до НАТО і отримання гарантій безпеки, які надає Північноатлантичний договір.

"Однак ми розуміємо, що цього не станеться в осяжному майбутньому. Ми також бачимо реакцію НАТО як Альянсу на російську агресію проти України, що НАТО не готовий діяти колективно, щоб зупинити війну і захистити мирних жителів в Україні. Він делегував своїм державам-членам повноваження допомагати на двосторонній основі" , - сказав Кулеба.

У такому разі, за словами міністра, виникає питання, як забезпечити безпеку України між нинішнім моментом і можливим членством у НАТО.

"Моя Конституція каже одне, і я не можу говорити проти Конституції. Але якби ми могли досягнути домовленості, де подібна система гарантій, яка передбачена Північноатлантичним договором, була надана Україні постійними членами Радбезу ООН, в тому числі Росією, Туреччиною, всіма нашими сусідами – це те, що ми готові обговорювати" , - заявив Кулеба.