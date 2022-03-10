Кличко: Кожен другий мешканець залишив Київ

В українській столиці залишилося приблизно 2 млн киян, виїхав кожен другий. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"За останніми даними, кожен другий киянин місто залишив. Наразі трохи менше ніж 2 млн жителів перебувають у Києві", - сказав Кличко в ефірі національного марафону українських телеканалів у четвер.

За його словами, наразі Київ перетворився на фортецю.

"Кожна вулиця, кожен будинок... зміцнюються, територіальна оборона приєднується. Навіть люди, які у своєму житті ніколи не мали наміру змінювати одяг, нині вони в уніформі з автоматами в руках. Це і музиканти, і актори, представники різних професій", - зазначив Кличко.

Він наголосив:

"Місто стояло і стоятиме... І люди міста не здадуть, ворог не пройде!"