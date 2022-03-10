Аваков відреагував на фейк РФ про його загибель

Екс-міністр внутрішніх справ Арсен Аваков особисто спростував повідомлення російських пропагандистів про те, що він нібито загинув.

Коментар він опублікував у себе у Twitter.

"Тут рашистські ЗМІ розганяють, що мовляв розбомбили мене. Хрін вам.. — путін, скажений собака — не дочекаєшся! Я працюю для перемоги своєї країни і ми переможемо, відбудуємо Україну і обов'язково доживемо до твого ганебного кінця! Слава Україні!" — написав Аваков.

Тут рашистские сми разгоняют, что мол разбомбили меня. Хрен вам.. - путин, бешеная собака - не дождёшься! Я работаю для победы своей страны ???????? и мы победим, отстроим Украину и обязательно доживём до твоего позорного конца! Слава Україні!????????❤️ pic.twitter.com/ElvKGF9btr — Arsen Avakov (@AvakovArsen) March 10, 2022

Крім того, він додав, що зараз знаходиться в Києві.