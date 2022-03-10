Аваков відреагував на фейк РФ про його загибель
Екс-міністр внутрішніх справ Арсен Аваков особисто спростував повідомлення російських пропагандистів про те, що він нібито загинув.
Коментар він опублікував у себе у Twitter.
"Тут рашистські ЗМІ розганяють, що мовляв розбомбили мене. Хрін вам.. — путін, скажений собака — не дочекаєшся! Я працюю для перемоги своєї країни і ми переможемо, відбудуємо Україну і обов'язково доживемо до твого ганебного кінця! Слава Україні!" — написав Аваков.
Крім того, він додав, що зараз знаходиться в Києві.