Аваков відреагував на фейк РФ про його загибель

Аваков відреагував на фейк РФ про його загибель

Екс-міністр внутрішніх справ Арсен Аваков особисто спростував повідомлення російських пропагандистів про те, що він нібито загинув.

Коментар він опублікував у себе у Twitter.

"Тут рашистські ЗМІ розганяють, що мовляв розбомбили мене. Хрін вам.. — путін, скажений собака — не дочекаєшся! Я працюю для перемоги своєї країни і ми переможемо, відбудуємо Україну і обов'язково доживемо до твого ганебного кінця! Слава Україні!" — написав Аваков.

Крім того, він додав, що зараз знаходиться в Києві.

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