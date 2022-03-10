Bloomberg: Шольц закликав Путіна врегулювати ситуацію в Україні шляхом переговорів

Канцлер ФРН Олаф Шольц у четвер заявив, що разом із президентом Франції Еммануелем Макроном під час розмови з президентом РФ Володимиром Путіним закликав вирішувати ситуацію в Україні шляхом переговорів. Про це, посилаючись на агентство Bloomberg, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У свою чергу німецький телеканал NTV зазначає, що Макрон і Шольц у розмові з російським президентом також висловили необхідність домогтися негайного припинення вогню в Україні. Крім того, сторони домовилися залишатися в контакті найближчими днями.