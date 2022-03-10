НБУ розширив список системно важливих банків
За результатами щорічного перегляду Національний банк відновив список системно важливих банків, повідомляє Ліга.Фінанси.
До списку системно важливих банків повернувся Кредобанк. Таким чином, у оновленому переліку зазначено 14 банків, пише прес-служба НБУ.
До системно важливих банків України входять:
А-Банк, Альфа-Банк, Кредобанк, ОТП Банк, Ощадбанк, АБ Південний, ПриватБанк, ПУМБ, Райффайзен Банк, ТАСкомбанк, Укргазбанк, Укрексімбанк, УкрСиббанк, Універсал Банк.
Перелік банків затверджено рішенням правління Національного банку України від 09.03.2022 №120-рш "Про визначення системно важливих банків".
Національний банк щорічно визначає системно важливі банки за даними 1 січня.
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