Зеленський підписав закон про конфіскацію майна РФ в Україні

Президент Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким Росія та її резиденти можуть втратити майно на території України, пише Антон Федорців, РБК-Україна.

Зеленський підписав закон про засади примусового вилучення в Україні об'єктів власності РФ та її резидентів. Верховна Рада ухвалила документ 3 березня.

Ініціювали законопроєкт представники всіх депутатських фракцій і груп, окрім ОПЗЖ. Примусове вилучення об’єктів права власності Росії та її резидентів здійснюватиметься з мотивів суспільної необхідності та без будь-якої компенсації.

Рішення про примусове вилучення в Україні об’єктів прийматиме РНБО. Це рішення потім буде введене в дію указом глави держави. Натомість проєкт рішення про примусове вилучення в Україні об’єктів права власності росіян заздалегідь підготує Кабмін.