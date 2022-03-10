Арестович: ворог перейшов до "сирійського варіанту" бою

Судячи з удару російських окупантів по пологовому будинку в Маріуполі, Росія змінила тактику та перейшла до "сирійського" варіанту війни. Про це в сьогоднішньому зверненні на брифінгу заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович, повідомляє прес-служба ОП.

"Ворог остаточно змінив тактику та перейшов до так званого «сирійського варіанту» - оточення та терору великих і малих міст", - вважає він.

Також він назвав міста, які найбільше страждають від дій агресора. Це Маріуполь, Харків, Охтирка та Миколаїв.

"Щодня є спроби встановити гуманітарні коридори, у тому числі – з Маріуполя. Проте супротивник зриває ці спроби свідомо", – стверджує Арестович.

Крім того, він повідомив, що протягом доби військові ЗСУ завдали щонайменше 7 ударів по противнику. При цьому ліквідовано двох командирів полку армії РФ.