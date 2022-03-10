LRT: Сейм Литви закликав ЄС невідкладно надати Україні статусу кандидата

Литовський Сейм одностайно підтримав резолюцію, в якій закликає Євросоюз невідкладно надати Україні статусу кандидата на вступ і відкрити переговори про членство. За резолюцію проголосували 123 депутати, повідомляє Європейська правда.

"По Україні потрібно задіяти прискорену процедуру прийняття в ЄС без зволікань", - наголошують у документі під назвою "Про надання Україні статусу країни-кандидата та повноправного членства України в ЄС".

У резолюції зазначають, що Україна вже понад десять років тому розпочала рух до членства, останні п'ять років зміцнює зв'язки з ЄС завдяки Угоді про асоціацію, і надання статусу країни-кандидата зараз було б важливим сигналом підтримки для українців, котрі борються за майбутнє своєї країни.

"Прийняття в ЄС країни, народ якої продемонстрував неймовірну свободу та рішучість у боротьбі за європейські цінності, надихатиме та посилюватиме європейську родину", - зазначають у тексті .

Сейм висловлює готовність всіляко підтримувати Україну на шляху до членства в ЄС.

"Зараз, коли продовжуються наші дебати, в Україні гинуть діти, російські війська атакують громадянську інфраструктуру, пологові будинки та атомні електростанції. Це боротьба Давида та Голіафа, і кожен з нас, як кожна суверенна держава, зокрема ЄС, стоїть перед вибором — з ким ми? Чи не припустилися ми помилки, не розпочавши переговори про членство раніше? Можливо, тоді у нас була б інша реальність сьогодні", - зазначила голова парламентського комітету із закордонних справ Лайма Андрікієна, презентуючи текст резолюції .

Нагадаємо, посли ЄС у понеділок обговорили заявки на вступ України, Молдови та Грузії та попросили Єврокомісію розглянути запити країн та надати свою оцінку. Тепер французьке головування в ЄС надішле три листи Європейської комісії з проханням оцінити заявки трьох країн.

За інформацією ЗМІ, лідери ЄС на неформальному саміті в Парижі в четвер збираються пообіцяти підтримку Україні, але, ймовірно, не запропонують Україні прискорене членство в ЄС.