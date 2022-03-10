Зеленський звернувся до російських пропагандистів: ви відповідатимете

Президент України Володимир Зеленський заявив﻿, що російські пропагандисти відповідатимуть за скоєне так само, як і ті, хто скидає бомби на міста.

Він згадав про вчорашній російський удар по пологовому будинку в Маріуполі, внаслідок якого загинули три особи, серед яких є дитина. Президент зазначив, що росіянам збрехали, що там не було жінок та дітей, а саму будівлю захопили націоналісти.

"Військові злочини неможливі без пропагандистів, які їх прикривають. Хочу сказати їм одну річ: ви відповідатимете так само, як ті, хто наказує скидати бомби на мирних людей" , - сказав він.

"Ми знайдемо всю власність пропагандистів та пов'язаних із ними осіб. Ми зробимо все, щоб її конфіскували, де б вона не була. Ви ж любите багате життя. Любите благополучні країни. У вас цього більше не буде. І це тільки початок" , - сказав глава держави.

Президент додав, що пропагандисти будуть притягнуті до відповідальності за співучасть у військових злочинах.

"А потім вас зненавидять громадяни Росії. Усі, кого ви зараз постійно обманюєте. Коли вони відчують наслідки брехні. Відчують по своїх гаманцях, по можливостях, яких стає дедалі менше. По вкраденому майбутньому російських дітей" , - продовжив Зеленський.



Глава держави зазначив, що Україна знову забезпечує гуманітарні коридори в населені пункти, які цього потребують.

"Російські війська вже створили гуманітарну катастрофу в Україні, але це для них частина плану. Вони хочуть принизити наших людей, щоб вони на колінах брали хліб і воду з рук окупантів, щоб вони могли врятувати життя тільки поїхавши на окуповану територію або в Росію" , - сказав він.

Зеленський зазначив, що війська РФ спеціально влаштували таку ситуацію, аби дати своїм пропагандистам новий матеріал.

Попри все, додав він, за вчорашню добу вдалося евакуювати більше 60 тис. українців.

Він додав, що лідери країн ЄС незабаром обговорять вступ України до союзу.

"Цими днями лідери ЄС збираються, щоб обговорити війну Росії проти України, щоб обговорити нашу заявку на вступ до ЄС. Ми чекаємо конкретний сигнал та потужну підтримку. Бо це буде справедливо, по-людськи, по-європейськи" , - заявив Зеленський.

Також президент заявив, що доручив уряду розробити програму відновлення українських міст.

"Для кожного постраждалого міста буде створено спеціальну державну програму. Для відновлення. Я вже доручив уряду розпочати розробку" , - сказав він.