У Китаї вторгнення Росії в Україну вперше назвали війною

Міністр закордонних справ Китаю Ван і вперше публічно назвав вторгнення Росії в Україну війною. При цьому він висловив сподівання, що конфлікт вдасться зупинити якомога швидше, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Ми сподіваємося, що бойові дії і війна припиняться якомога швидше" , - заявив Ван і в ході переговорів по відеозв'язку зі своїм французьким колегою Жан-Івом Ле Дріаном.

Ван також закликав всі сторони вжити більше дій для запобігання ескалації в Україні.