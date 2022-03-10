Куди звертатись за продуктовими наборами в Києві: перелік адрес

Під час воєнного стану Київська міська державна адміністрація закликає містян гуртуватися і за можливості допомагати тим, хто поруч. Також у столиці видають продуктові набори, повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, із заявками на отримання продуктових наборів треба звертатися до територіальних центрів соціального обслуговування за місцем проживання, пишуть в КМДА.

Важливо, що територіальні центри забезпечують продуктовими наборами тільки тих осіб, що належать до соціально незахищених категорій, та тих, що опинилися у складних життєвих обставинах.

Зазначається, що мова йде про:

осіб з інвалідністю;

родини, в яких виховуються діти з інвалідністю;

одиноких людей літнього віку;

паліативних хворих;

осіб, чий дохід не перевищує двох прожиткових мінімумів.

Перелік адрес і графік роботи територіальних центрів соціального обслуговування:

Київський міський територіальний центр соціального обслуговування:

вул. Котельникова, 32/11

0444509166.

Голосіївський район:

вул. Л. Толстого, 25/2

0442350040.

Дарницький район:

вул. Вербицького, 9-І

0445624730.

Деснянський район:

вул. Будищанська, 4

0445337251.

Дніпровський район:

вул. Курнатовського, 7-А

0445120035.

Оболонський район:

вул. Озерна, 18-А

0444140941.

Печерський район:

вул. Бойчука (Кіквідзе), 11-А

0667330730.

Подільський район:

вул. Братська, 15/9

0444250512.

Святошинський район:

вул. Жмеринська, 22-А

0444059275

Солом’янський район:

б-р В. Гавела, 83-А

0444977327.

Шевченківський район: