Куди звертатись за продуктовими наборами в Києві: перелік адрес
Під час воєнного стану Київська міська державна адміністрація закликає містян гуртуватися і за можливості допомагати тим, хто поруч. Також у столиці видають продуктові набори, повідомляє РБК-Україна.
Зокрема, із заявками на отримання продуктових наборів треба звертатися до територіальних центрів соціального обслуговування за місцем проживання, пишуть в КМДА.
Важливо, що територіальні центри забезпечують продуктовими наборами тільки тих осіб, що належать до соціально незахищених категорій, та тих, що опинилися у складних життєвих обставинах.
Зазначається, що мова йде про:
- осіб з інвалідністю;
- родини, в яких виховуються діти з інвалідністю;
- одиноких людей літнього віку;
- паліативних хворих;
- осіб, чий дохід не перевищує двох прожиткових мінімумів.
Перелік адрес і графік роботи територіальних центрів соціального обслуговування:
Київський міський територіальний центр соціального обслуговування:
- вул. Котельникова, 32/11
- 0444509166.
Голосіївський район:
- вул. Л. Толстого, 25/2
- 0442350040.
Дарницький район:
- вул. Вербицького, 9-І
- 0445624730.
Деснянський район:
- вул. Будищанська, 4
- 0445337251.
Дніпровський район:
- вул. Курнатовського, 7-А
- 0445120035.
Оболонський район:
- вул. Озерна, 18-А
- 0444140941.
Печерський район:
- вул. Бойчука (Кіквідзе), 11-А
- 0667330730.
Подільський район:
- вул. Братська, 15/9
- 0444250512.
Святошинський район:
- вул. Жмеринська, 22-А
- 0444059275
Солом’янський район:
- б-р В. Гавела, 83-А
- 0444977327.
Шевченківський район:
- вул. Сальського, 11-А
- 0444670014.