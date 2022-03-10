Куди звертатись за продуктовими наборами в Києві: перелік адрес

Куди звертатись за продуктовими наборами в Києві: перелік адрес
Фото: Курс України

Під час воєнного стану Київська міська державна адміністрація закликає містян гуртуватися і за можливості допомагати тим, хто поруч. Також у столиці видають продуктові набори, повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, із заявками на отримання продуктових наборів треба звертатися до територіальних центрів соціального обслуговування за місцем проживання, пишуть в КМДА.

Важливо, що територіальні центри забезпечують продуктовими наборами тільки тих осіб, що належать до соціально незахищених категорій, та тих, що опинилися у складних життєвих обставинах.

Зазначається, що мова йде про:

  • осіб з інвалідністю;
  • родини, в яких виховуються діти з інвалідністю;
  • одиноких людей літнього віку;
  • паліативних хворих;
  • осіб, чий дохід не перевищує двох прожиткових мінімумів.

Перелік адрес і графік роботи територіальних центрів соціального обслуговування:

Київський міський територіальний центр соціального обслуговування:

  • вул. Котельникова, 32/11
  • 0444509166.

Голосіївський район:

  • вул. Л. Толстого, 25/2
  • 0442350040.

Дарницький район:

  • вул. Вербицького, 9-І
  • 0445624730.

Деснянський район:

  • вул. Будищанська, 4
  • 0445337251.

Дніпровський район:

  • вул. Курнатовського, 7-А
  • 0445120035.

Оболонський район:

  • вул. Озерна, 18-А
  • 0444140941.

Печерський район:

  • вул. Бойчука (Кіквідзе), 11-А
  • 0667330730.

Подільський район:

  • вул. Братська, 15/9
  • 0444250512.

Святошинський район:

  • вул. Жмеринська, 22-А
  • 0444059275

Солом’янський район:

  • б-р В. Гавела, 83-А
  • 0444977327.

Шевченківський район:

  • вул. Сальського, 11-А
  • 0444670014.
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