FT: Війна в Україні загрожує економіці Китаю

Дружба з Путіним стає надто дорогою для Пекіна, який ризикує зіткнутися з дипломатичними проблемами. Про це, посилаючись на Financial Times, повідомляє Дзеркало тижня.

Два тижні тому, коли російське вторгнення в Україну тільки-но почалося, виконавчий директор виробника автомобільних запчастин на сході Китаю Джен Йєн не переживала через потенційний вплив. Зрештою, на покупців у Росії та Україні припадало лише 5% продажів за попередній рік. Але коли вся жорстокість російського наступу стала очевидною, картинка сильно змінилася.

Важливі клієнти в таких країнах, як Польща та Німеччина, розірвали угоди з китайським виробником з Чжецзяна.

«Клієнт із Мюнхена сказав: «Я дуже погано почуваюся, відправляючи гроші в країну, яка терпимо ставиться до війни в Україні. Вибачте», - поскаржилася Джен Йєн журналістам Financial Times .

Вона також додала, що попит європейських покупців різко впав після початку війни.

"Сподіваюся, війна закінчиться якнайшвидше", - сказала вона .

Аналогічний тиск дедалі більше зазнає і Сі Цзіньпін. У перші дні російської агресії Китай намагався дивитись в інший бік. Можливо, він сподівався, що короткострокове та швидке вторгнення не спричинить серйозних потрясінь. Але за останні кілька тижнів на тлі того, як Росія посилювала бомбардування міст, Сі зіштовхнулося з можливим сплетінням двох криз. Китай залишається найбільшим імпортером нафти та покупцем продовольства у всьому світі. Тому економіка дуже чутлива до потрясінь на ринках, які спровокувала війна та введені у зв'язку з нею санкції.

Пекін також ризикує зіткнутися з потужними дипломатичними наслідками, особливо у Європі, де багато хто розглядає його як учасника вторгнення. Тільки минулого місяця Сі Цзіньпін і Володимир Путін підписали угоду про «безмежне» партнерство, яке високопосадовець у США назвав «камінг-аутом» їхньої взаємної вірності. Китайський лідер проголосив, що відносини його країни з РФ «сильніші за будь-який союз».

«Але тісні стосунки коштують дорожче, ніж Китай міг собі уявити через криваве і погано проведене вторгнення в Україну, яке забруднило і Пекін», - йдеться у статті .

Деякі політики та урядовці в США, Європі, Австралії та Японії тепер називають Пекін східним центром авторитарної осі на Євразійському континенті. Китай обговорює ідею стати посередником під час переговорів про війну. Але західні чиновники не помітили жодних ознак того, що Пекін якось переглядає тісні відносини з Росією. Проте вони переконані, що тиск на китайського лідера зростає. Директор ЦРУ Білл Барнс сказав, що війна в Україні застала несподівано Сі Цзіньпіна та китайського керівництва.

«Вони стривожені репутаційними збитками, пов'язаними з їхніми тісними зв'язками з президентом Путіним, а також економічними наслідками», - сказав Барнс під час виступу в Конгресі цього тижня .

Він додав, що китайська сторона була також здивована тим, «як Володимир Путін змусив європейців і американців згуртуватися».

Найгірший урожай

На тлі найгіршого врожаю пшениці в історії в період, коли китайський уряд і так переживає економічні труднощі, намагаючись розібратися з найнижчим економічним зростанням за три десятиліття, війна, яку розв'язав Путін, породжує ще більші економічні виклики для Сі Цзіньпіна.

Російське рішення вторгнутися по всій країні розлютило західний світ і спровокувало більш консолідовану відповідь у формі санкцій та підвищило ціни на низку енергетичних та аграрних ресурсів, великим імпортером яких залишається Китай.

Все більший економічний дискомфорт Пекіна був помітний на відеоконференції, яку Сі Цзіньпін провів із президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом у вівторок. Китайський лідер закликав до «максимального стримування» в Україні та сказав, що три країни мають «разом підтримати мирні переговори» між Москвою та Києвом. Але він також розкритикував західні санкції, що загострили подорожчання сировини.

«Санкції вплинуть на глобальні фінанси, енергетику, транспорт і стабільність ланцюгів постачання, а також обрушать глобальну економіку, яка вже постраждала від пандемії. Ніхто в цьому не зацікавлений», - сказав Сі .

З усіх великих економік Китай є найбільш чутливим до наслідків війни в Україні. Як найбільший імпортер нафти, він зіштовхнувся зі зростанням на 27% і без того високих цін на неї. А китайські контракти на залізняк подорожчали на 25% всього за 10 днів війни.

Масштаби китайських потреб в енергоносіях та ресурсах вражають: минулого року країна витратила на імпорт нафти та газу 2 трильйони юанів (316 мільярдів доларів), а на залізну руду – 1,2 трильйона юанів. Друга найбільша економіка світу імпортує близько 70% необхідної їй нафти та 40% газу.

У сфері продовольства збитки від війни можуть бути ще потужнішими. Китайські ціни на пшеницю та ф'ючерси на кукурудзу рекордно високі. Можливо, саме тому Сі Цзіньпін виступив із цілою лекцією про важливість продовольчої безпеки під час щорічної сесії китайського парламенту.

«Ми не повинні принижувати наші зусилля у сфері продовольчої безпеки. Також ми не повинні покладатися на міжнародні ринки у вирішенні цієї проблеми. Потрібно готуватися до чорного дня та зберігати пріоритетність продовольчої безпеки. Китайські тарілки мають бути наповнені переважно китайською їжею», - сказав він .

Міністр аграрної політики Китаю цього тижня сказав, що через зливи врожай нинішніх озимих буде «найгіршим в історії». Почасти тому країна збиралася у 2021-2022 роках збільшити імпорт пшениці щонайменше на 50% у порівнянні з середньостатистичними обсягами за попередні три роки – до 9,5 мільйонів тонн. Про це свідчать дані Департаменту сільського господарства США.

Потенційний інфляційний вплив різкого зростання цін на сировину стане ще одним гальмом для економіки, яка й так намагається оживити мляве споживання та пережити найгірший спад за останні роки.

«Китай не матиме жодної користі від війни Росії проти України. Конфлікт порушив глобальні ланцюги постачання, від яких китайська економіка залежить. Китайська торгівля з Росією в рази менша, ніж із розвиненими економіками, такими як США та ЄС», – сказав дослідник Китайської академії соціальних наук Сю Полін, який досліджує російську економіку .

Обсяги китайського товарообігу з РФ досягли минулого року позначки 147 мільярдів доларів, згідно з даними Пекіна. Для порівняння, торгівля з ЄС та США досягає 828 мільярдів та 756 мільярдів доларів відповідно.

«Ціни на нафту вищі за 100 доларів. А хто найбільший імпортер нафти у світі? Пекін. Ціни на газ дуже високі. А хто має повно сланцевого газу? США. Ціни на пшеницю зростають, і це теж привчає китайцям біль. Я більш ніж впевнений, росіяни проситимуть ринкову ціну за неї», - сказав один із керівників китайської промисловості, який попросив не розкривати його ім'я .

Що знав Сі?

Financial Times пише, що наслідки для Китаю можуть не обмежитися лише економікою. Сі Цзіньпін ризикує зіштовхнутися зі значними геополітичними проблемами на тлі підготовки до свого безпрецедентного третього терміну на чолі держави.

Два роки тому світ ставив йому складні питання про те, що він знав про ранні стадії пандемії коронавірусу. Тепер світ хоче знати, чи говорив Путін Сі Цзіньпіну про намір вторгнутися в Україну під час зустрічі в Пекіні 4 лютого, коли вони підписали широку спільну заяву.

Для Пекіна добрих відповідей на запитання щодо України немає. За словами експерта з Китаю Центру стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні Джуда Бланшетта, якщо Сі Цзіньпін не знав про наміри Путіна перед підписанням спільної заяви, тоді «його обіграли, це розкриває його не дуже тонке розуміння Росії та потенційно катастрофічний провал китайської розвідки». А це, за словами Бланшетта, «виставляє не в кращому світлі лідера, який намагається показати всім, що знає, все бачить і контролює».

Але якщо Сі Цзіньпін знав про наміри Путіна, тоді китайський лідер стає співучасником найкривавішого конфлікту в Європі за 80 років. Розлюченість Європи в результаті потенційно небезпечна для Пекіна. Китай посилив своє геополітичне суперництво із США за останні роки. І він намагався не допустити поєднання європейських сил із Вашингтоном. Але російське вторгнення в Україну максимально консолідувало США та ЄС, що здавалося неможливим за часів президентства Дональда Трампа.

Ця динаміка не обмежується лише Європою. Коли прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон оголосив у понеділок про плани виділити 10 мільярдів австралійських доларів (7,4 мільярда доларів США) на нові субмарини для стримування китайської військової сили в регіоні, він також пов'язав це з війною в Україні.

Імператор та цар

Але попри зростання тиску та сигналів про готовність стати посередником на переговорах, мало що вказує на дистанціювання Китаю від Росії. Китайські чиновники продовжують наполягати на тому, що, як сказав міністр закордонних справ Ван І в понеділок, «Росія – це найважливіший стратегічний партнер» для країни.

«Китай хоче всидіти на двох стільцях. В приватному порядку він залишається прихильним до Росії, але публічно не хоче бруднитися», - сказала експерт з Китаю Техаського університету Шина Грейтенс .

За її словами, війна в Україні змусила Пекін «встати дибки». Але всі слова про підтримку дипломатичного рішення – це лише «банальна» балаканина.

За словами Грейтенс, якби навіть китайські чиновники захотіли змінити підхід до відносин з Росією, їм було б важко це зробити, оскільки Сі Цзіньпін «дуже особисто» прив'язаний до китайсько-російської співпраці.

Науковий співробітник московського «Центру Карнегі» Олександр Габуєв сказав, що існує «особиста хімія» між Сі та Путіним.

«Вперше у нас є два схожі між собою лідери», - сказав він, вказуючи на однаковий вік, «важке дитинство» і той факт, що вони обоє хочуть зробити свої країни «знов великими».

«Важливо і те, що і Росія за часів путіна, і Китай під лідерством Сі Цзіньпіна стали «лідероцентричними»... цар та імператор», – сказав експерт Brookings Institution Райан Гасс .