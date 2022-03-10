СБУ: у низці регіонів виявлено шпигунів РФ

Служба безпеки України за минулу добу виявила та затримала російських інформаторів та посібників окупантів в Ужгороді, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській областях та в Києві. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"У Закарпатській області СБУ викрила мешканця так званої ДНР, який шпигунів на користь окупанта і публічно заявляв про підтримку агресії РФ. З початку вторгнення він записав відео для одного з російських телеканалів. Після цього почав "зливати" ворогові інформацію про розташування українських військових у Харкові . Саме з них надалі було здійснено артобстріл", – ідеться в повідомленні СБУ.

За інформацією української спецслужби, російський інформатор "заліг" в Ужгороді і чекав на подальші вказівки від ворога, однак був схоплений СБУ.

У Харківській області, як йдеться у повідомленні СБУ, затримано громадянина РФ, який, щоб уникнути кримінальної відповідальності на своїй батьківщині, погодився на співпрацю з ФСБ РФ.

"До моменту широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну агент гостював у матері в Києві. ФСБ одразу вийшла з ним на зв'язок і дала вказівку збирати дані про координати блок-постів на ключових магістралях України, кількість особового складу та озброєння", – уточнюють в українській спецслужбі .

Також, як повідомляють у СБУ, на Донеччині затримано 23-річного місцевого жителя, який збирав і передавав агресору важливу інформацію про сили та засоби ЗСУ та переміщення військової техніки.

Отримані розвіддані використовувалися окупаційними військами РФ під час планування наступальних та терористичних операцій.

Крім того, у держзраді підозрюється киянин, завербований співробітником так званої "МДБ ЛНР".

"Співробітники спецслужби встановили, що зловмисник передавав куратору дані про колишніх та нинішніх співробітників СБУ і намагався вербувати українців на користь РФ", – уточнюється в повідомленні.

Також СБУ повідомляє, що мешканець Дніпра за обіцяні окупантами $75 фотографував блокпости в області та наносив їх на гугл-картки.