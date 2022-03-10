Валютний ринок в умовах війни: день 15-й

На міжбанківському валютному ринку України – без істотних змін. У разі війни міжбанк продовжує працювати в особливому режимі.

Основним контрагентом для всіх банків є Національний банк України. Він купує в експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає долари за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу купівлі) у разі потреби закупівлі товарів критичного імпорту із затвердженого списку. До них відносяться, зокрема, нафтопродукти та паливно-мастильні матеріали, ліки, радіодеталі, шини, деякі дитячі товари та інше. Крім того, Національний банк проводить угоди й в євро. При цьому курс встановлюється, виходячи із крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара.

Водночас Національний банк повідомляє про поодинокі угоди з купівлі-продажу безготівкової валюти безпосередньо між різними комерційними банками. Вони проводяться у торговій системі Refinativ.

На готівковому валютному ринку в обласних центрах у четвер 10 березня спостерігається зниження курсів як купівлі, так і продажу доларів та євро. Особливо це помітно в обласних центрах на Західній Україні, де раніше зберігався суттєвий ажіотажний попит на валюту. Наприклад, в Ужгороді, де ще кілька днів тому обмінки купували долар по 35 гривень, а євро – по 39 гривень, сьогодні курс покупки готівкового «американця» опустився до 31-32 гривень, а придбати долари можна за 33 гривні. Дедалі більше обмінних пунктів відкриваються на теренах, де не ведуться військові дії.

У Києві курс продовжує залишатись стабільним. Одна з небагатьох мереж обмінних пунктів Garant, що працюють у столиці, купує готівковий долар по 31-32 гривні, а продає – по 36,00-37,00 гривень, залежно від місця знаходження конкретного обмінного пункту.

Спеціально для тих, хто виїжджає, портал «Курс України» підготував корисні рекомендації, як правильно чинити з готівкою, що варто робити, а що – ні.

Євро на FOREX знову знижується. Вчора в результаті корекційного зростання він досяг позначки 1,1090 долара, подорожчавши за день на 205 пунктів. Але вже сьогодні знизився до 1,1021, оскільки євро, що подорожчало, у світі знову почали продавати. Сьогодні євро дешевшає на весь спектр провідних світових валют. У Києві євро купують по 35 гривень, продають по 42 гривні, а у тому ж Ужгороді можна придбати євро за 36-37 гривень. Як повідомили порталу «Курс України» ужгородські оператори валютного ринку, «ціни збивають ті, хто їздить за кордон, там знімає валюту та привозить до України». Ось таким нехитрим способом (популярним у 2014-2015 роках) поповнюється наш готівковий валютний ринок.

Російський рубль вже третій день утримується у широкому коридорі 116-142 руб/$. Періодичні продажі валюти як експортерами, і Центробанком Росії, допомагають рублю зберегти хоча б якесь подібність стабільності (якщо, звісно, денні коливання у вигляді більше 20% можна назвати «стабільністю»). Водночас попит на готівковий долар у Росії продовжує зростати, а водночас зростає і ціна долара на чорному ринку. У деяких обмінниках вона вже сягає 250-300 рублів за один «зелений».

Криптовалюта №1 «біткойн» на криптобіржі Binance сьогодні подешевшала до 38782,14 $ за 1BTC після вчорашнього зростання вище 42500 доларів за монету. Волатильність на криптовалютному ринку зберігається досить висока.