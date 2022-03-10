Вперше президентом Угорщини обрали жінку

Угорські парламентарі у четвер обрали представницю правлячої партії "Фідес" Каталін Новак новим президентом країни, вперше в Угорщині цю посаду обійме жінка. Про це, з посиланням на польський телеканал Polsat, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За його даними, за кандидатуру Новак висловилися 137 зі 188 депутатів парламенту. Її конкурента, представника опозиції Петера Рону підтримав 51 парламентарій.

Раніше Новак обіймала посаду міністра у справах сім'ї.

Нову посаду вона обійме 10 травня.