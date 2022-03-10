Естонія відмовилася видавати росіянам шенгенські візи

Уряд Естонії вирішив припинити видавати шенгенські візи громадянам Росії.﻿ Про це сьогодні заявила глава МЗС країни Ева-Марія Лійметс із посиланням на ВВС, повідомляє Ділова столиця.

За її словами, видача віз можлива буде лише тим громадянам РФ, хто відвідує Естонію родичів.

Призупинення видачі віз пов'язане як з війною, яку Росія розпочала в Україні, так і з наслідками санкцій через припинення роботи платіжних систем Visa і Mastercard громадяни РФ не можуть заплатити візовий збір.

Раніше візи громадянам Росії перестали видавати Чехія, Латвія, Литва та Норвегія.