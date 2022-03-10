Ляшко: окупанти підірвали машину з киснем для хворих на коронавірус

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що російські окупанти стріляють по машинах з киснем, які везуть його для хворих коронавірусом, повідомляє РБК-Україна.

"Один з наших викликів - доставляти кисень в усі заклади охорони здоров'я, де знаходяться пацієнти з COVID, для того, щоб вони могли продовжувати терапію" , - сказав глава МОЗ.

Однак російські окупанти обстрілюють такі машини та навіть їх підривають.

"На жаль, окупанти себе і тут проявляють, і стріляють по машинах з киснем. Одну таку машину у нас підірвали. На щастя, обійшлося без жертв" , - повідомив Віктор Ляшко.

Також міністр розповів про ситуацію з коронавірусом в Україні. Станом на 10 березня було зареєстровано 6700 випадків. Госпіталізовано 5700 осіб.

Як уточнив Віктор Ляшко, такі дані були отримані тільки з тих медустанов, де є можливість проводити тестування.