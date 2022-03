Moody's знизило рейтинги 39 російських фінансових організацій до переддефолтних

Міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило рейтинги 39 російських фінансових організацій, до яких увійшли Ощадбанк, Тінькофф банк, Альфа-банк та інші, повідомляє Ліга.Фінанси.

Про це йдеться на сайті рейтингової агенції.

"Moody's Investors Service сьогодні знизило рейтинги та оцінки 39 російських фінансових установ слідом за зниженням довгострокових рейтингів Росії за борговими зобов'язаннями в іноземній та національній валюті з B3 до Ca з "негативним" прогнозом", - йдеться у повідомленні агентства .

Зниження рейтингів банків викликано очікуванням Moody's те, що заходи контролю над рухом капіталу із боку за Центральний банк РФ обмежать транскордонні платежі, зокрема з обслуговування боргу за облігаціями фінансових установ.

Довгострокові рейтинги знижено таких банків: Альфа-банку, Ощадбанку, Газпромбанку, Московського кредитного банку (МКБ), Россільгоспбанку, Росбанку, Райффайзенбанку, Тінькофф банку, банку "Зеніт", Абсолют банку, банку "Уралсіб", банку "Солідарність" банку, банку "Центр-інвест", банку "Ак Барс", банку "Агропромкредит", банку "Кубань кредит", банку "Авангард", банку "Морський", Металлоінвестбанку, Меткомбанку, НДБ-банку, НК Банку, ВБРР, ПСКБ , Росдорбанку, Національного резервного банку (НРБ) за депозитами в іноземній валюті знижено до "Ca", довгострокові рейтинги по депозитах у національній валюті – до "Caa3".

Крім цього, Moody's погіршило до "Ca" рейтинги Aton Capital Group та її дочірніх компаній Aton Financial Holding, Atonline Limited, Newbest Limited, Solar LLC, Starberry Limited, а також ІК "Русс-Інвест" та Renaissance Financial Holding Ltd.

У повідомленні агентства також уточнюється, що рейтингова дія обумовлена такими факторами, як обмеження транскордонних платежів у зв'язку з контролем за рухом капіталу, запровадженим ЦБ РФ, ймовірність тривалого ослаблення операційного середовища фінансових установ через санкції та стрес на макрорівні, вплив зниження рейтингів Росії.