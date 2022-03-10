МВС: РФ може готувати хіматаку в Україні

Російські фейки про українські лабораторії можуть свідчити про підготовку хімічної атаки з боку окупантів. Про це під час всеукраїнського телемарафону заявив радник Міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, пише Виолетта Орлова, УНІАН.

"Як мінімум - це різке підняття градусу. Цього я насправді дуже боюся, тому що начхати вони хотіли на зовнішній світ і для них найголовніше зараз - їх споживач і їх телебачення... Рівень безумства цих людей настільки високий, що ми вже нічому не можемо дивуватися", – сказав він.

За його словами, росіяни почали порушувати тему біолабораторій в Україні 2,5-3 місяці тому.

"Перші новини з'явилися близько трьох місяців тому і з регулярністю 7-10 днів вони робили початкові вкидання у своїх ЗМІ та Telegram-каналах", – стверджує Денисенко.

Він додав, що вчора і сьогодні "пішло велике напруження з цією історією" .

"Вчора з'явилася така шалена інформація, що в цих лабораторіях розроблявся штам коронавірус, який передавався птахам, і ці птахи повинні були перелітати до Росії і переносити коронавірус. І сьогодні Лавров після зустрічі з Дмитром Кулебою заявив про те, що Україна має надати відповіді за цими біолабораторіям, бо там розробляються якісь страшні штами і таке інше. Насправді ми всі чудово пам'ятаємо історію в Сирії, коли Росія застосувала хімічну зброю, розповідаючи про те, що це роблять бойовики-сирійці", – сказав Денисенко.

За його словами, дуже важливо, щоб у світі про це почали говорити як про можливу хімічну атаку з боку Росії.