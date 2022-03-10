Денісова: з початку вторгнення РФ в Україні загинула 71 дитина

Станом на 11 годину 10 березня з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинула 71 дитина та отримали поранення понад 100 дітей, повідомила﻿ Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

У м. Малин Житомирської області внаслідок авіаційного удару зруйновано 7 приватних одноповерхових житлових будинків, загинуло 5 осіб, з них троє дітей (п’ятирічна дівчинка та двоє дітей 2021 року народження).

Також 16-річний юнак загинув під час обстрілу на ринку у селищі Жуковського на Харківщині.

Вночі в результаті чергового артилерійського обстрілу у селі Слобожанське Ізюмського району на Харківщині ворожий снаряд влучив до приватного житлового будинку. Під завалами загинули 4 людини: 2 жінки та 2 дітей, 5-річній дівчинці вдалося вижити.

У м. Ірпінь Київської області10-річна дівчинка отримала наскрізне уламкове поранення і наразі перебуває у лікарні у важкому стані.