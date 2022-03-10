В Україні запрацював Об'єднаний центр з пошуку та звільнення полонених
В Україні запрацював Об'єднаний центр з пошуку та звільнення полонених. Зараз уточнюються списки зниклих, аби віднайти й повернути додому кожного українця, який потрапив у полон або зник безвісти.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
Крім того, Об’єднаний центр працює також для російських окупантів.
Для звернень громадян цілодобово працюють:
- телефони: +38 067 650 83 32 та +38 098 087 36 01
- електронна скринька: united.centre.ssu@gmail.com