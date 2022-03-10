В Україні запрацював Об'єднаний центр з пошуку та звільнення полонених. Зараз уточнюються списки зниклих, аби віднайти й повернути додому кожного українця, який потрапив у полон або зник безвісти.

Про це повідомила﻿ пресслужба ДСНС.

Крім того, Об’єднаний центр працює також для російських окупантів.

Для звернень громадян цілодобово працюють:

телефони: +38 067 650 83 32 та +38 098 087 36 01