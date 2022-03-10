У МВФ попередили про економічні наслідки війни

Глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва попередила про наслідки війни Росії проти України. Світова економіка тільки почала відновлюватися, але може бути відкинута назад, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Війна в Україні забирає життя мільйонів людей і серйозно впливає на українську економіку. Війна і безпрецедентні санкції, введені проти Росії, мають далекосяжні наслідки" , - йдеться в заяві на сайті МВФ.

За її словами, в той час як світова економіка і континент починають відновлюватися після руйнівного впливу пандемії COVID-19, "ця нова криза загрожує звести нанівець частину цього прогресу".