Ще одна тютюнова компанія згортає інвестиції у РФ

Найбільший виробник сигарет в Росії Japan Tobacco заявила, що призупинить інвестиції на російському ринку. Після того як конкуренти Philip Morris International Inc. і British American Tobacco Plc зробили аналогічні кроки, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

За матеріалами Bloomberg, у четвер компанія заявила, що не може виключити можливість припинення виробництва в Росії, якщо не відбудеться поліпшення операційного середовища і геополітичної ситуації.

За оцінками Japan Tobacco, станом на грудень її частка на російському ринку становила 37%. Росія займає четверте місце в світі за обсягом ринку сигарет, і майже третина дорослого населення країни курить.

Наразі Japan Tobacco призупинить плани з випуску свого новітнього тютюнового продукту з підігрівом в Росії.

Раніше Philip Morris International оголосила про припинення запланованих інвестицій в Росії, включаючи запуски нових продуктів.