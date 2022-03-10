Кім: зробимо "коридор" для росіян, які не хочуть наступати

Для російських військовослужбовців, які не стріляли по мирних українцях і не хочуть цього робити, однак не можуть повернутися назад через можливість відкриття загороджувального вогню своїми товаришами по службі, буде відкрито спеціальну "гарячу лінію".

Про це заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім на своєму офіційному Телеграм-каналі.

"Шанс даємо, у будь-якому разі. Знаємо, що вони стоять на кордоні Херсонської та Миколаївської областей, розмовляють з нашими. У чому проблема у росіян? Вони нападати не хочуть. Вони вважають, що їх обдурили, сказали вчення... Але вони й назад повернутися не можуть, тому що сказали, що ті (російські військові – ред.) з боку Херсона їх розстрілюватимуть під час відступу", – сказав Кім.

Він зазначив, що підрозділи армії РФ "стоять по селах, і ні туди, ні сюди" .

"Я звертатимуся зараз нагору. Будемо узгоджувати таку річ, як "зелений коридор" для росіян – тих, хто ще не стріляв і не вчиняв злочини проти мирного населення. Тих, хто бажає жити. Буду організовувати лінію "гарячу" з інструкціями, куди зателефонувати, як прийти, щоб залишитися живим, і не їхати туди й не сідати до в'язниці. Це я погоджую", – наголосив Кім.

Він уточнив, що вже завтра він оприлюднить телефон гарячої лінії для російських солдатів, які не стріляли в мирне населення.

При цьому він додав, що користуватися послугами зазначеної "гарячої" лінії не зможуть російські артилеристи та військовослужбовці ракетних військ.