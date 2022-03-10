Кулеба про вступ України в ЄС: це не погіршить ситуацію

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що вступ України до ЄС ніяким чином не погіршить ситуацію в Україні.﻿ Про це, із посиланням на авторську колонку голови МЗС для Financial Times, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

На думку міністра, російський президент Володимир Путін зациклений лише на прагненнях нашої країни до НАТО.

"Я хочу звернутися до скептиків, які досі вважають, що членство України в ЄС – це питання, яке має мати якесь відношення до Росії. Насправді, сам Путін зациклений на наших прагненнях до НАТО, але не на нашому вступі до ЄС. Аргумент про те, що надання Україні членства в ЄС може нібито якось погіршити ситуацію, є непереконливим. Я закликаю всіх, хто досі дотримується такої точки зору, відкинути цю логіку" , – зазначив Кулеба.

Додамо, країни-учасники Європейського Союзу зберуться на саміт у Версалі 11 березня. Україна заявила, що розраховує на їх підтримку щодо свого членства у ЄС.