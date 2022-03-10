У Росії вже поширюють методичку про "корисність санкцій"

Росіян після масового виходу компаній з РФ та обвалу рубля переконуватимуть у користі для країни від іноземних санкцій﻿. Відповідну методичку вже поширює співробітниця прес-центру Адміністрації уряду Кузбасу Анастасія Галайда. Про це повідомляє Телеграм-канал﻿ SOTA.

За даними видання, методичка розсилається містами та районами області з Центру управління регіоном.

Згідно з документом, лідери громадської думки та блогери мають пояснювати своїй аудиторії, що весь світ залежить від російської сировини, тому санкції нашкодять світові більше, ніж Росії.

Також у методичці є пояснення, що санкції приносять користь країні, оскільки включення Росії у світові економічні ланцюжки 1990-ті роки лише стримувало розвиток країни.

Лідерам громадської думки рекомендується нагадувати в соціальних мережах про підтримку держави та розповідати про виплати для сімей з дітьми, доходи яких нижчі за прожитковий мінімум.

Крім того, пропонується висловлювати в соцмережах підтримку російським солдатам, які "беруть участь у спеціальній операції в Україні" . Використання хештегів ZаРосію, ZаНаших, ZаПутіна, СвоїхНеКидаєм — обов'язкова умова.

За підсумками акції кожне міністерство має надати щонайменше 15 посилань на публікації лідерів громадської думки.