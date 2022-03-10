Washington Post: у США не знають, як довго може тривати війна

Washington Post: у США не знають, як довго може тривати війна

В адміністрації президента США та в експертних колах наразі не мають чіткого бачення, скільки може тривати війна в Україні.﻿ Про це, посилаючись на The Washington Post, повідомляє Європейська правда.

Журналісти поспілкувалися щодо цього з 17 співрозмовниками - представниками адміністрації Байдена, дипломатами й аналітиками.

Якщо спочатку переважали очікування, що Росія здобуде швидку й легку перемогу, тепер експерти кажуть, що не знають, коли чекати завершення гарячої фази конфлікту.

За їхніми словами, більш імовірно, що війна увійде в затяжну фазу та буде мати важкі гуманітарні наслідки для України.

Цей етап також буде важким для Байдена та його команди, оскільки їм потрібно визначитись, як реагувати на подальші дії Путіна.

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