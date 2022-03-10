ОП: збитки через вторгнення РФ перевищили $100 млрд

Радник президента України з економічних питань Олег Устенко заявив, що збиток від повномасштабного вторгнення Росії в Україну перевищив 100 млрд доларів. Російські війська зруйнували інфраструктуру, будівлі та інші матеріальні активи в Україні, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Ситуація - це катастрофа, яка насправді набагато глибша, ніж хтось може собі уявити. Що дійсно необхідно зробити, так це ввести повне ембарго по всьому світу на російську нафту і газ. Це криваві гроші" , - цитирует The New York Times заявление Устенко на віртуальному заході Інституту міжнародної економіки Петерсона.

За його словами, діловий сектор країни зруйнований: 50% підприємств не працюють, а ті, що працюють, працюють менш ніж на повну потужність. Він додав, що фінансова система і валюта України залишаються стабільними, враховуючи обставини, що склалися.

Устенко підкреслив, що вартість будівництва, з якою зіткнеться Україна після виходу з війни, буде величезною.