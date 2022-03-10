Зеленський провів переговори з Макроном та Джонсоном
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 10 березня, провів переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном та прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном, повідомляє Корреспондент.
"Розповів про нові злочини РФ проти народу України. З Прем'єр-міністром Борисом Джонсоном обговорили подальшу підтримку України. З президентом Макроном зосередилися на ході мирних переговорів. Маємо зупинити війну", - написав Зеленський у твіттері .
Також президент провів сьогодні розмову із президентом Словаччини Зузаною Чапутовою.
"Провів переговори з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою. Подякував від імені народу України за підтримку у протидії російській агресії. Повідомив про злочини армії РФ щодо цивільного населення України. Повинні їх зупинити. Обговорили питання членства в ЄС", - написав Зеленський.
Тим часом, CNN повідомляє деталі розмови канцлера Німеччини Олафа Шольца та Макрона з президентом РФ Володимиром Путіним.
"Лідери Німеччини та Франції вимагали негайного припинення вогню в Україні під час тристоронньої телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Шольц і Макрон наполягали на тому, щоб будь-яке вирішення кризи має бути досягнуто шляхом переговорів між Україною та РФ.
За підсумками розмови лідери трьох країн заявили, що підтримуватимуть тісний контакт один з одним протягом наступних кількох днів.