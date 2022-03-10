Евакуацію з Енергодару власним транспортом перенесено - мер

Евакуацію громадян на власному транспорті із тимчасово окупованого Енергодару перенесли на 11 березня. Про це заявив міський голова Енергодару Дмитро Орлов.﻿, повідомляє Українська правда.

"Щоб не наражати людей на небезпеку у вечірній час, спираючись на оперативну інформацію, евакуація на власному транспорті скасовується і переноситься на завтра! Після всіх погоджень деталізуємо інформацію для тих, хто має намір виїхати з міста завтра за порожніми фурами Червоного Хреста, які привезли в Енергодар гуманітарний вантаж. Буде сформований зелений коридор для громадян на своїх автомобілях. Збір усіх охочих на виїзд відбудеться 11 березня, о 8:00 на вулиці Курчатова, біля "червоного" будинку. Подбайте про маркування своїх авто червоним хрестом (у правому верхньому кутку лобового скла). Візьміть документи, особисті речі та мінімальний запас води та продуктів. Зарядіть мобільні пристрої та павербанки» , - поінформував Орлов у Telegram﻿.

За словами міського голови, до міста прибула гуманітарна допомога від Червоного Хреста.

Орлов раніше повідомляв, що на зворотному шляху охочі евакуюватися на особистому транспорті можуть приєднатися до колони фур Червоного Хреста.

Організувати автобуси для евакуації з Енергодару наразі немає можливості.

На машині має бути маркування у вигляді червоного хреста. З собою громадяни України мають мати документи.