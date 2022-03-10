СБУ: росіяни можуть підірвати склади аміаку на Харківщині

Російські загарбники розглядають можливість підірвати склади аміаку на Харківщині, аби звинуватити у цьому Збройні сили України.﻿ Про це заявила Служба безпеки України, повідомляє Укрінформ.

«Держава-терорист продукує фейки, аби виправдати свої звірства і звинуватити в них Україну. Наприклад, російські окупанти всерйоз розглядають можливість підірвати склади аміаку на Харківщині, аби звинуватити у цьому ЗСУ» , - ідеться в Телеграм-повідомленні﻿.

За даними СБУ, проробляються варіанти вчинення й інших провокацій.

«Але, нешановні окупанти, що б ви не вигадували, вам ніхто не повірить – ні українці, ні весь цивілізований світ, ні навіть свої ж співвітчизники. Ви по-справжньому хворі, якщо робите такі злочини. А отже - будемо лікувати. Наші військові це гарно роблять уже 15 днів. І будуть це продовжувати до Перемоги України» , - сказано в повідомленні.

У СБУ також наголосили, що вчорашній напад ворога на пологовий будинок та лікарню в Маріуполі не можна виправдати нічим. Це - нелюдський вчинок, за який ворогу обов’язково доведеться суворо відповідати: і перед українськими воїнами, і перед Гаазьким трибуналом.