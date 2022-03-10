Залужний повідомив про повний розгром військ РФ у Броварів

Бойове зіткнення на напрямку до міста Бровари під Києвом, яке сталося днем ​​раніше, завершилося повним розгромом підрозділу російських військ.Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, повідомляє Корреспондент.

"Наші сили оборони надійно захищають столицю. Ми будемо "кошмарити" супротивника, тиснути його ж технікою та зброєю, не дамо спокою ні вдень, ні вночі. Все буде Україна!" , – написав він на своїй сторінці у Facebook﻿ і опублікував відео розбитої російської техніки.

Сьогодні вранці стало відомо, що ЗСУ здійснили контратаку під Києвом і підбили п'ять російських танків. Про конкретне місце події не повідомлялося, але було опубліковано безліч відеокадрів.

Пізніше полк Азов повідомив, що разом з 72-ю бригадою ЗСУ під час бою у Броварському районі "майже знищив шостий полк", зокрема їхнього командира.

Також ЗСУ показали відео розстрілу російських танків під Бородянкою у Бучанському районі.

Попри втрати, російські війська продовжують накопичувати військову техніку у Броварському районі, повідомила Київська обласна військова адміністрація.