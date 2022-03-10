Залужний повідомив про повний розгром військ РФ у Броварів
Бойове зіткнення на напрямку до міста Бровари під Києвом, яке сталося днем раніше, завершилося повним розгромом підрозділу російських військ.Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, повідомляє Корреспондент.
"Наші сили оборони надійно захищають столицю. Ми будемо "кошмарити" супротивника, тиснути його ж технікою та зброєю, не дамо спокою ні вдень, ні вночі. Все буде Україна!", – написав він на своїй сторінці у Facebook і опублікував відео розбитої російської техніки.
Сьогодні вранці стало відомо, що ЗСУ здійснили контратаку під Києвом і підбили п'ять російських танків. Про конкретне місце події не повідомлялося, але було опубліковано безліч відеокадрів.
Пізніше полк Азов повідомив, що разом з 72-ю бригадою ЗСУ під час бою у Броварському районі "майже знищив шостий полк", зокрема їхнього командира.
Також ЗСУ показали відео розстрілу російських танків під Бородянкою у Бучанському районі.
Попри втрати, російські війська продовжують накопичувати військову техніку у Броварському районі, повідомила Київська обласна військова адміністрація.