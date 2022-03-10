Путін не побачив нерозв'язних проблем через санкції

Президент Росії Володимир Путін у четвер, 10 березня, провів нараду з урядом, на якій обговорив економічну ситуацію в країні та наслідки західних санкцій, повідомляє Корреспондент.

За словами Путіна, Росія разом з партнерами, які не підтримали санкції, знайде вирішення для всіх проблем.

Він також запевнив, що стосовно регіональних бюджетів у Росії все стабільно.

Водночас Путін визнав, що в РФ є дефіцит, і назвав його "підвищеним попитом на окремі види товарів", хоча висловив упевненість, що "ці питання вирішуватимуться".

Говорячи про американське ембарго на російські енергоресурси, Путін відзначив, що США самі закрили імпорт, а тепер намагаються звалити на Росію зростання цін, хоча РФ тут взагалі ні до чого.

"Недружні країни закликають громадян тугіше затягнути пояси й одягатися тепліше, і нас звинувачують у цьому, але ми виконуємо всі енергозобов'язання" , – сказав Путін.

Він також заявив, що Росія ні від кого не має наміру закриватися та залишається відкритою для партнерів. Водночас російський лідер підтримав ідею зовнішнього управління на іноземних підприємствах, які йдуть із Росії, і передачі їх "тим, хто працювати хоче".