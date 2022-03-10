Anonymous зламали Роскомнагляд та злили в мережу близько 360 тис файлів

Міжнародна група хакерів Anonymous зламали сайт Роскомнагляду та виклали у публічний доступ близько 364 тисяч файлів, повідомляє Українська правда.

"Anonymous успішно зламав і розкрив базу даних Роскомнагляду, російського федерального агентства виконавчої влади, відповідального за моніторинг, контроль та цензуру російських ЗМІ, оприлюднивши понад 360 тисяч файлів" , - про це йдеться на twitter-сторінці Anonymous .

Загальний обсяг бази даних, яку одержали хакери, становить понад 820 гігабайт. Більшість файлів дістали з бази даних РКН у Башкирії.

Anonymous – це міжнародна група хакерів та кіберфахівців, які з політичних міркувань борються у кіберпросторі з урядами країн світу, політичними структурами та елітами.