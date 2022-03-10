Харків тимчасово залишився без гарячої води
У Харкові задля економії тимчасово відключили гаряче водопостачання. Про це у четвер, 10 повідомили у КП Харківські теплові мережі, повідомляє Корреспондент.
Зазначається, що це робиться задля збереження опалення в умовах обстрілу та війни.
"Весь наявний ресурс КП Харківські теплові мережі спрямовує на збереження тепла в квартирах", - йдеться у повідомленні.
Водночас водопостачання у місті триває, заявили у Харківводоканалі. Станом на 10 березня від водопостачання відключено лише один під'їзд у житловому будинку та 137 квартир.