Харків тимчасово залишився без гарячої води

У Харкові задля економії тимчасово відключили гаряче водопостачання. Про це у четвер, 10 повідомили у КП Харківські теплові мережі, повідомляє Корреспондент.

Зазначається, що це робиться задля збереження опалення в умовах обстрілу та війни.

"Весь наявний рес ﻿﻿ урс КП Харківські теплові мережі спрямовує на збереження тепла в квартирах" , - йдеться у повідомленні.

Водночас водопостачання у місті триває, заявили у Харківводоканалі. Станом на 10 березня від водопостачання відключено лише один під'їзд у житловому будинку та 137 квартир.