Украина с пониманием примет капитуляцию РФ - Резников

Міністр оборони України Олексій Резніков у Facebook. "потролив" росіян пропозицією капітулювати﻿, повідомляє Ділова столиця.

"Доброго вечора, ми з України. Керівництво країни на чолі з президентом, члени уряду – всі працюють, усі на своїх місцях. Як би це не було прикро для Росії!" , — написав міністр.

"Я наполегливо раджу кожному російському солдату прослідувати прямісінько за російським кораблем або здатися в український полон, поки не пізно. Ну і щодо капітуляції. Україна з розумінням прийме капітуляцію Росії" , — додав Резніков.

На фото до допису він зображений разом з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським.