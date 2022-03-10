Макрон проти вступу України, що "воює" в ЄС

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не вважає за можливе розгляд заявки України на вступ до Євросоюзу в умовах конфлікту.

Як передає французький BFMTV, відповідаючи незадовго до початку європейського саміту у Версалі на питання вступу України до ЄС, Макрон заявив, що він не може виступати за таке рішення.

"Чи можемо ми відкривати процедуру приєднання з воюючою країною? Я так не думаю" , - сказав президент Франції.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, своєю чергою, заявив, що не бачить можливості швидкого приєднання України до ЄС. Такої прискореної процедури вступу, за його словами, немає, повідомляє ЄП.

Рютте, прибувши на саміт лідерів ЄС, при цьому сказав, що Нідерланди стали однією з країн, що першою вийшла з військовою підтримкою України, і однією з перших, хто виступив за потужний санкційний пакет проти Росії.

"Не повинно бути жодних сумнівів у тому, що Нідерланди та Україна стоять пліч-о-пліч, але немає такої речі, як прискорений вступ. Його не існує" , - заявив нідерландський прем'єр.

Президент України Володимир Зеленський підписав заяву про вступ до ЄС на п'ятий день від початку російського вторгнення. Він попросив блок дозволити Україні негайно набути членства відповідно до спеціальної процедури. У той же день ЄС офіційно розпочав процедуру розгляду заявки України.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вказала тоді, що вступ до Євросоюзу потребує глибоких трансформаційних процесів, які не можна провести за кілька місяців.